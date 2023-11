Molière malgré lui Cinéma L’éden Crest, 23 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Une pièce inédite et jamais écrite par Jean-Baptiste P.

Comédie classique résolument contemporaine, le Molière malgré lui se réapproprie l’œuvre du grand dramaturge pour un spectacle unique et improvisé du lever de rideau au point final !.

2023-11-23 20:30:00

Cinéma L’éden

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A never-before-written play by Jean-Baptiste P.

A resolutely contemporary classical comedy, Molière malgré lui reappropriates the work of the great playwright for a unique, improvised show from curtain-up to the finale!

Una obra original nunca antes escrita por Jean-Baptiste P.

Comedia clásica decididamente contemporánea, Molière malgré lui se apropia de nuevo de la obra del gran dramaturgo en un espectáculo único e improvisado, ¡desde el telón hasta el final!

Ein unveröffentlichtes und nie geschriebenes Stück von Jean-Baptiste P.

Die klassische Komödie Molière malgré lui ist eine zeitgenössische Komödie, die sich das Werk des großen Dramatikers zu eigen macht und ein einzigartiges, improvisiertes Schauspiel vom Vorhang bis zum Schlusspunkt bietet!

