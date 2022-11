Cinéma: L’école est à nous

2022-12-14 20:30:00 – 2022-12-14 Cinéma: « L’école est à nous ». Un film programmée par les jeunes du territoire grâce à un atelier de programmation proposé par Ciné Passion. Synopsis: Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale profite d’une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari: leur laisser faire ce qu’ils veulent… Une étincelle va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous. Cinéma: « L’école est à nous ». Un film programmée par les jeunes du territoire grâce à un atelier de programmation proposé par Ciné Passion. +33 5 53 02 64 97 Ciné Passion dernière mise à jour : 2022-11-24 par

