Cinéma : l’École du bout du monde (VO)

Cinéma : l’École du bout du monde (VO), 13 juin 2022, . Cinéma : l’École du bout du monde (VO)

2022-06-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-13 Aventure, Drame, Famille réalisé par Pawo Choyning Dorji nAvec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung nDurée : 1h49 Synopsis : Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville