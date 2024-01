Festival Ciné O’Clock – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Villeurbanne, mercredi 31 janvier 2024.

Festival Ciné O’Clock – Cinéma Le Zola Le Festival Ciné O’Clock, le festival des cinématographies britanniques et irlandaises organisé par l Cinéma Le Zola, revient du 31 janvier au 4 février pour sa 28ème édition ! 31 janvier – 4 février Cinéma Le Zola Tarif normal 7,50 € / Tarif réduit 6,50 € (+ 60 ans, demandeurs d’emploi, famille nombreuse) / Tarif jeune 5 € (- 18 ans + étudiants sans limite d’âge) / PASS FESTIVAL : 5 places = 22,50 € (la place à 4,50€)

Début : 2024-01-31T11:00:00+01:00 – 2024-01-31T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T23:00:00+01:00

CINÉ O’CLOCK

➡ Découvrez la programmation de cette 28ème édition !

En ligne sur www.lezola.com/cine-oclock

En papier au cinéma et dans tous nos points de diffusion de la métropole lyonnaise

➡ Cette année, on vous propose de :

✨ Découvrir 5 films en avant-première (comme WICKED LITTLE LETTERS, SHOSHANA ou encore ONE LIFE) et 4 inédits non-distribués en France pour le moment (comme SILVER HAZE ou LIES WE TELL) !

Mais aussi des sorties nationales avec des acteur.ice.s britanniques iconiques (comme WONKA, THE MIRACLE CLUB ou encore SCRAPPER) !

Profiter d’une sélection de courts métrages britanniques concoctée par le Festival This Is England de Rouen !

️ Chanter à tue-tête pendant la séance spéciale de BOHEMIAN RHAPSODY en version karaoké !

Redécouvrir le film culte LOVE ACTUALLY dans sa version remasterisée pour les 20 ans de la sortie du film !

Participer à un Bingo Drag iconique animé par Victor Huro et Mona Pose tout en dégustant un délicieux brunch au Rita-Plage !

☘️ Clôturer le festival en beauté avec une journée consacrée à l’Irlande, en partenariat avec le Consulat d’Irlande et l’Association Franco-Irlandaise de Lyon !

On a hâte de vous retrouver du 31 janvier au 4 février au Cinéma Le Zola !

(et pour 2 séances Hors Les Murs au Ciné-Duchère et à la Maison du Peuple à Pierre Bénite)

️ Vous pouvez désormais réserver vos billets sur notre billetterie en ligne et au guichet du Zola !

⚠️ Attention, notre site internet www.cineoclock.com n’existe plus. Rendez-vous désormais sur www.lezola.com/cine-oclock

Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=1217 »}] [{« link »: « http://www.lezola.com/cine-oclock »}, {« link »: « http://www.cineoclock.com »}, {« link »: « http://www.lezola.com/cine-oclock »}]

Lucas Descroix