Villeurbanne Avant-première MON AMI ROBOT (en présence du réalisateur Pablo Berger) Cinéma Le Zola Villeurbanne, 14 décembre 2023 19:15, Villeurbanne. Avant-première MON AMI ROBOT (en présence du réalisateur Pablo Berger) Jeudi 14 décembre, 20h15 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 €

RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE)

JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) ✨ ÉVÉNEMENT ✨

Découvrez en avant-première le nouveau film de Pablo Berger !

JEUDI 14 DÉC. – 20H15

Cinéma Le Zola

➡️ MON AMI ROBOT, un film de Pablo Berger (ESPAGNE, FRANCE, 2023, 1H42, ANIMATION, SANS PAROLES)

➡️ DOG, vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde ! Par une nuit d’été, DOG avec grande tristesse, est obligé d’abandonner ROBOT sur la plage. Se reverront-ils un jour ?

2023-12-14T20:15:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

