Traveling Ciné-Club au Zola : SHINING Mardi 12 décembre, 20h30 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 €

RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE)

JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE)

✨ L’Association Pour Le Cinéma poursuit son cycle d’évènements au Zola : les soirées de Traveling Ciné-club organisées et animées par les membres de l’association. Sa vocation : faire (re)découvrir des films du patrimoine.

Un rendez-vous mensuel pour un voyage à travers l’histoire du cinéma !

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS MARDI 12 DÉC. à 20h30

SHINING, un film de Stanley Kubrick

➡️ Grande-Bretagne, U.S.A., 1980, 2H23, VOSTF

➡️ Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

⚠️ Interdit aux moins de 12 ans

➡️ La projection sera suivi d’une discussion animée par les membres du Traveling Ciné-club autour du film !

➡️ Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien d’un grand hôtel isolé du Colorado. Il s’y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d’un don de médium. Tandis que Jack n’avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l’hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière…

️ OFFRE SPÉCIALE : Superbillet Kubrick, 10€ les 2 séances (EYES WIDE SHUT le 6 déc. à 20h30 et SHINING le 12 déc. à 20h30)

Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T23:00:00+01:00

