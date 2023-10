Festival du Film Court – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Festival du Film Court – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Villeurbanne, 17 novembre 2023, Villeurbanne. Festival du Film Court – Cinéma Le Zola 17 novembre – 26 décembre Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € / RÉDUIT -6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) / JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) Pour la 43ème édition, le Festival du Film Court revient au mois de novembre avec toujours deux compétitions, des séances spéciales, des rencontres avec des réalisateur.ice.s, des challenges cinéphiles ! Cette année, on vous propose de : Fêter avec nous les 40 ans de l’Agence du Court-métrage pour ouvrir le Festival

pour ouvrir le Festival Assister aux séances de la Compétition en prise de vue réelle (nouveauté cette année ; celle-ci est enfin ouverte à l’international !) et à celle de la Compétition Animation

en prise de vue réelle (nouveauté cette année ; celle-ci est enfin ouverte à !) et à celle de la Rencontrer deux cinéastes de renom (Ladj Ly et Benoît Chieux), tous deux passés par le court-métrage, et pleins d’autres réalisateur.ice.s de courts !

(Ladj Ly et Benoît Chieux), tous deux passés par le court-métrage, et pleins d’autres réalisateur.ice.s de courts ! Découvrir nos programmes spéciaux concoctés avec nos partenaires (WTF, Festival de Cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Ciné-Junior, 48 Hour Film Project…)

concoctés avec nos partenaires (WTF, Festival de Cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Ciné-Junior, 48 Hour Film Project…) Explorer le format court à travers le son, la comédie, mais aussi la série Chanter avec nous sur un Blindtest spécial clips pour clôturer le Festival ! On a hâte de vous retrouver du 17 au 26 novembre au Cinéma Le Zola (et ailleurs pour quelques séances Hors Les Murs !). À très vite ! Plus d’infos et programmation à venir sur www.lezola.com/festival-du-film-court/ ! Cinéma Le Zola 117 cours Emile Zola Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lezola.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=1217 »}] [{« link »: « https://www.lezola.com/festival-du-film-court/ »}] Métro A, arrêt République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

