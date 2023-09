Cet évènement est passé FESTIVAL QUE DU FEU – JOURNÉE CAMPUS AU ZOLA Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne FESTIVAL QUE DU FEU – JOURNÉE CAMPUS AU ZOLA Cinéma Le Zola Villeurbanne, 15 septembre 2023, Villeurbanne. FESTIVAL QUE DU FEU – JOURNÉE CAMPUS AU ZOLA Vendredi 15 septembre, 09h30 Cinéma Le Zola Gratuit, en accès libre et sur présentation de votre accréditation Campus (dans la limite des places disponibles). FESTIVAL QUE DU FEU VENDREDI 15 SEPT – De 9h30 à 17h30

CINÉMA LE ZOLA (117 cours Emile Zola, Villeurbanne)

➡️ JOURNÉE PROFESSIONNELLE CAMPUS

️ Gratuit, en accès libre et sur présentation de votre accréditation Campus (dans la limite des places disponibles). Au programme :

09:30 [TABLE-RONDE]

La relation auteur·e – producteurice avec le réalisateur Alejandro Bordier, Benjamin Gilet (Ganache Studio) et Kensley Jules (Le Septième Scénar) 11:00 [TABLE-RONDE]

Distribuer et diffuser mon court métrage avec Nathalie Lebel (Agence du Court-métrage), Anaïs Colpin (Manifest), Cyril Désiré (Festival du Film Court de Villeurbanne). 14:00 [PROJECTION]

Session de projection des réalisations du Kino Kabaret 16:00 [PITCHS]

Finale de la compétition scénarios, pitch des 6 scénarios sélectionnés devant public et jury Plus d’infos et programme complet du festival : www.lyonyoungfilmfest.fr Cinéma Le Zola 117 cours Emile Zola Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lezola.com [{« link »: « https://etoiles.lyonyoungfilmfest.fr/caroline-sur-le-toit/ »}, {« link »: « https://ganache.studio/ »}, {« link »: « https://www.leseptiemescenar.fr/ »}, {« link »: « https://www.agencecm.com/pages/index.php/en/ »}, {« link »: « http://www.manifest.pictures/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/festfilmcourtvilleurbanne »}, {« link »: « http://www.lyonyoungfilmfest.fr »}] Métro A, arrêt République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00 Que du Feu Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Cinéma Le Zola Adresse 117 cours Emile Zola Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Cinéma Le Zola Villeurbanne latitude longitude 45.770556;4.874405

Cinéma Le Zola Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/