Cet évènement est passé ÉMERGENCES EUROPÉENNES au Cinéma Le Zola – Festival Que du Feu Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne ÉMERGENCES EUROPÉENNES au Cinéma Le Zola – Festival Que du Feu Cinéma Le Zola Villeurbanne, 9 septembre 2023, Villeurbanne. ÉMERGENCES EUROPÉENNES au Cinéma Le Zola – Festival Que du Feu Samedi 9 septembre, 16h15 Cinéma Le Zola NORMAL 7 € / RÉDUIT 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) / JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) Le meilleur du cinéma émergent européen, c’est par ici !

Cette année, le Festival Que du Feu (anciennement Festival du Film Jeune de Lyon) vous propose une programmation franco-italienne construite avec le Girogirocorto film festival et La Maison du Film.

DEUX SÉANCES : Programme 1 (1h13)

➡️ SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 16h15

– Langue maternelle de Mariame N’Diaye (France, 24′)

– Europa 52 d’Andrea Viggiano (Italie, 14′)

– Talponi de Vanja Victor Kabir Tognola (Italie, 15′)

– Giovanni e la bicicletta de Gianpaolo Pupillo (Italie, 6′)

– Riders d’Andrea Russo (Italie, 13′)

–

Programme 2 (1h20)

➡️ SAMEDI 9 SEPTEMBRE à 18h15

– La notte bruccia d’Angelica Gallo (Italie, 16′)

– Caresse de Willy Orr (France, 11′)

– Lettre à Dieu d’Yves Cohen (France, 15′)

– Becs et ongles de Xavier Demoulin (France, 22′)

– Cicciolina Pocket de Claudio Casazza (Italie, 16′) Cinéma Le Zola 117 cours Emile Zola Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lezola.com Métro A, arrêt République Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T16:15:00+02:00 – 2023-09-09T20:00:00+02:00

2023-09-09T16:15:00+02:00 – 2023-09-09T20:00:00+02:00 Festival Que du Feu Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Cinéma Le Zola Adresse 117 cours Emile Zola Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Cinéma Le Zola Villeurbanne latitude longitude 45.770556;4.874405

Cinéma Le Zola Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/