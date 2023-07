LE ZOLA SUMMER CAMP Cinéma Le Zola Villeurbanne, 5 juillet 2023, Villeurbanne.

LE ZOLA SUMMER CAMP 5 juillet – 1 août Cinéma Le Zola Normal – 7 € /

Réduit – 6 € (+ 60 ans, demandeurs d’emploi, RSA, famille nombreuse) /

Jeune – 5 € (– 18 ans + étudiants sans limite d’âge)

la bande-annonce du SUMMER CAMP

? On vous donne la recette secrète de ce savant cocktail (à servir bien frais !)

– Des sorties nationales (Stars at Noon, Asteroid City, Indiana Jones et le cadran de la destinée, Les Filles d’Olfa…)

– Du cinéma pour les enfants (La maison des égarées, Élémentaire, Ruby l’ado Kraken…)

– Des coups de cœur dénichés toute l’année par l’équipe du Zola pour attiser votre curiosité (Aftersun, Falcon Lake, La maman et la putain, Inu-Oh…)

– Le tout saupoudré de 9 séances en plein air gratuites et pour toute la famille !

Bel été au ciné !

➡️ Programmes du Summer Camp et du Cinéma en Plein Air disponibles sur www.lezola.com ou en version papier au Zola.

⚠️ Fermeture estivale du 2 au 22 août.

© Bande-annonce réalisée par Gaëtan Bailly.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T23:59:00+02:00

2023-08-01T14:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:59:00+02:00

Cinéma Le Zola