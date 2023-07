Avant-première OLLIE ET COMPAGNIE Cinéma Le Zola Villeurbanne, 2 juillet 2023, Villeurbanne.

Avant-première OLLIE ET COMPAGNIE Dimanche 2 juillet, 16h00 Cinéma Le Zola TARIF NORMAL : 5€ (Fête du cinéma) / TARIF -18 ANS : 5€

✨ SÉANCE SPÉCIALE ✨

➡️ Avant-première

? DIMANCHE 2 JUILLET à 16h

? Cinéma Le Zola, Villeurbanne

➡️ OLLIE ET COMPAGNIE, d’Anton Setola (Belgique, 2023, 35min, VF | À PARTIR DE 3 ANS)

➡️ En plein cœur d’une ville grouillante, existe un havre de paix. C’est un petit parc, fermé et oublié, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux. Les amis de Ollie y vivent de nombreuses aventures racontées en 9 chapitres et qui traitent, au niveau des regards d’enfants, des petites (mais essentielles) choses de la vie : la découverte, l’amitié, la solitude…

✨ Dans le cadre de la Fête du Cinéma, profitez d’un tarif unique à 5€ !

Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T16:00:00+02:00 – 2023-07-02T16:35:00+02:00

Les Films du Whippet