Villeurbanne Projection du documentaire « Villeurbanne, capitale française de la culture 2022 » Cinéma Le Zola, 12 mai 2023, Villeurbanne. Projection du documentaire « Villeurbanne, capitale française de la culture 2022 » Vendredi 12 mai, 20h30 Cinéma Le Zola GRATUIT Le 7 janvier 2022, Villeurbanne a été nommée Première Capitale Française de la Culture. Pendant toute l’année, 700 événements ont rythmé la 2e plus grande ville de la Métropole de Lyon en proposant de la culture par tous et pour tous. Retour à travers ce documentaire sur cette année de rayonnement culturel. Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

