Festival « On Vous Ment ! » au Cinéma Le Zola Samedi 6 mai, 15h00 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D'EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D'ÂGE)

? Cinéma Le Zola ? 15h : Compétition Courts-métrages (programme d’1h30, VOSTF)

Au programme : Avistament 1978 (de Guillem Miró), Inédit en Europe (de Théo Nourdin), Two-Headed Calves (de Benjamin Kramme), Arwel’s House (d’Owen Davies), Krasnaya Zarya (d’Evgeny Dobrorodnov), Carpentradultes (de Daniel Sebaihia, Arnaud Jabouin et Hugo Germser) ? 17h : Avant-première MARCEL LE COQUILLAGE AVEC SES CHAUSSURES, de Dean Fleischer-Camp (Compétition Long-Métrages, États-Unis, 2021, 1h29, VOSTF)

➡️ Marcel, un adorable coquillage faisant autrefois partie d’une grande communauté, vit désormais seul avec sa grand-mère. Mais lorsqu’un réalisateur de documentaires les découvre, le court métrage qu’il met en ligne apporte à Marcel des millions de fans passionnés et un nouvel espoir de retrouver sa famille. ? 19h : Avant-première THE HOUSE (SKINAMARINK), de Kyle Edward Ball (Carte Blanche à Le Coin du Bis, Canada, 2022, 1h40, VOSTF)

➡️ Deux enfants se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père a disparu et que toutes les fenêtres et les portes de leur maison ont disparu. ? 21h : Avant-première DASHCAM, de Rob Savage (Compétition Long-Métrages, Grande-Bretagne/États-Unis, 2022, 1h17, VOSTF)

➡️ Cette nouvelle production des studios Blumhouse suit une musicienne Américaine en voyage à Londres diffuse en direct la nuit la plus terrifiante de sa vie.

(En partenariat avec Shadowz) ?️ OFFRE SPÉCIALE : Superbillet à 10€ les 2 séances pour les séances de 19h et 21h Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

