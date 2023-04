Séance spéciale ALMA VIVA dans le cadre du Festival Vox Populi – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Séance spéciale ALMA VIVA dans le cadre du Festival Vox Populi – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola, 25 avril 2023, Villeurbanne. Séance spéciale ALMA VIVA dans le cadre du Festival Vox Populi – Cinéma Le Zola Mardi 25 avril, 20h30 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) ? MERCREDI 25 AVRIL – 20h30

? Cinéma Le Zola ➡️ ALMA VIVA, de Cristèle Alves Meira (PORTUGAL/FRANCE, 2023, 1h28, VOSTF)

➡️ Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village familial, dans les montagnes portugaises. Tandis que les vacances commencent dans l’insouciance, sa grand-mère adorée meurt subitement. Salomé est alors hantée par l’esprit de celle que l’on considérait comme une sorcière.

✨ Séance anniversaire « Révolution des Oeillets », dans le cadre du Festival Vox Populi, organisée en partenariat avec le GRAC et le Consulat du Portugal de Lyon.

➡️ La séance sera suivie d’un entretien enregistré avec la réalisatrice. Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&ids=3417&nc=1217 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T23:00:00+02:00

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T23:00:00+02:00 Cinéma Le Zola

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Cinéma Le Zola Adresse 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Cinéma Le Zola Villeurbanne

Cinéma Le Zola Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Séance spéciale ALMA VIVA dans le cadre du Festival Vox Populi – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola 2023-04-25 was last modified: by Séance spéciale ALMA VIVA dans le cadre du Festival Vox Populi – Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola 25 avril 2023 Cinéma Le Zola Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon