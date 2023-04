LE CHÂTEAU DANS LE CIEL – Cinéma Le Zola x Les Intergalactiques Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

LE CHÂTEAU DANS LE CIEL – Cinéma Le Zola x Les Intergalactiques Cinéma Le Zola, 13 avril 2023, Villeurbanne. LE CHÂTEAU DANS LE CIEL – Cinéma Le Zola x Les Intergalactiques Jeudi 13 avril, 14h00 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) ✨ SÉANCE SPÉCIALE ✨

➡️ Dans le cadre du Festival Les Intergalactiques, (re)découvrez le chef d’œuvre de Hayao Miyazaki ! JEUDI 13 AVRIL à 14h

Cinéma Le Zola, Villeurbanne ➡️ LE CHÂTEAU DANS LE CIEL, de Hayao Miyazaki (JAPON, 1986, 2H04, VF | À PARTIR DE 8 ANS)

➡️ Qui est Sheeta, la petite fille porteuse d’une pierre aux pouvoirs magiques qui suscite bien des convoitises ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, l’enfant affronte une bande de pirates de l’air menée par la pittoresque Dora, puis une armée à la solde de Muska, un gentleman trop poli pour être honnête. Plus d’infos sur le festival : https://intergalactiques.net/ Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&idMS=FREEJJQ&nc=1217 »}] [{« link »: « https://intergalactiques.net/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T14:00:00+02:00 – 2023-04-13T16:00:00+02:00

