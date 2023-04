Ciné-Philo : CONTES DE PRINTEMPS au Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ciné-Philo : CONTES DE PRINTEMPS au Cinéma Le Zola Mercredi 12 avril, 14h00 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D'EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D'ÂGE) CONTES DE PRINTEMPS, programme de courts métrages de divers réalisateurs (2023, 45MIN, VF | À PARTIR DE 8 ANS)

Un programme de quatre courts métrages pour réveiller la nature et les coeurs ! Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine.

+ Ciné-Philo autour de la célébration de la nature, regarder au-delà des apparences, conquérir des espaces inconnus, écouter ce qui nous entoure. Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&idMS=FRM6H7M&nc=1217 »}] https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&idMS=FRM6H7M&nc=1217 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

