SOIRÉE CLIMAT & CINÉMA avec le C.A.U.E. Rhône Métropole / Conférence + projection DO THE RIGHT THING au Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola, 6 avril 2023, Villeurbanne. SOIRÉE CLIMAT & CINÉMA avec le C.A.U.E. Rhône Métropole / Conférence + projection DO THE RIGHT THING au Cinéma Le Zola Jeudi 6 avril, 18h30 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) 18H30 (GRATUIT, ENTRÉE LIBRE) : Discussion entre l’architecte Philippe Rahm et Clotilde Simond, docteure en Cinéma et Audiovisuel, animée par Aldo Bearzatto, urbaniste et co-fondateur du Festival de cinéma Close-Up. Pause Pizza dans la salle 20H30 : Projection du film DO THE RIGHT THING de Spike Lee (ÉTATS-UNIS, 1989, 2H, VOSTFR)

AVEC SPIKE LEE, DANNY AIELLO, JOHN TURTURRO

À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d’origine italienne. Chacun vaque à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales. Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&ids=3364&nc=1217 »}] https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&ids=3364&nc=1217 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:30:00+02:00

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:30:00+02:00 C.A.U.E. Rhône Métropole

