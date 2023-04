Ciné-Club Ciné La Mouette : THE HOST au Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Ciné-Club Ciné La Mouette : THE HOST au Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola, 5 avril 2023, Villeurbanne. Ciné-Club Ciné La Mouette : THE HOST au Cinéma Le Zola Mercredi 5 avril, 20h30 Cinéma Le Zola NORMAL – 7 € RÉDUIT – 6 € (+ 60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, RSA, FAMILLE NOMBREUSE) JEUNE – 5 € (– 18 ANS + ÉTUDIANTS SANS LIMITE D’ÂGE) Synopsis : À Séoul, Gang-du Park tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec sa famille. Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la rivière, attaque la foule et enlève la fille de Gang-du. Toute la famille décide alors de partir à la recherche de la créature, pour retrouver l’enfant disparu. Avertissement : des scènes des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Cinéma Le Zola 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&ids=3362&nc=1217 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T20:30:00+02:00 – 2023-04-05T22:30:00+02:00

2023-04-05T20:30:00+02:00 – 2023-04-05T22:30:00+02:00 Ciné La Mouette

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Cinéma Le Zola Adresse 117 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Le Zola Villeurbanne

Cinéma Le Zola Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Ciné-Club Ciné La Mouette : THE HOST au Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola 2023-04-05 was last modified: by Ciné-Club Ciné La Mouette : THE HOST au Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola Cinéma Le Zola 5 avril 2023 Cinéma Le Zola Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon