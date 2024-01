Conférence au zoétrope, « L’Humain dans le vivant » Cinéma le zoétrope Blaye, jeudi 1 février 2024.

Blaye Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01

Monsieur Gilles Boeuf, professeur émérite de Sorbonne Université, océanographe, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité et ancien président du Museum National d’Histoire Naturelle vous donne rendez-vous pour une conférence au cinéma le Zoétrope. Le thème de cette conférence est: « L’Humain dans le vivant ».

L’occasion de comprendre comment l’être humain est devenu une si grande force évolutive et comment retrouver l’harmonie entre l’Homme est le vivant.

Cinéma le zoétrope Cours de la République

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



