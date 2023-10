Conférence USP « L’énergie, ça change la vie ! » Cinéma le vox Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Conférence USP « L’énergie, ça change la vie ! » Cinéma le vox Villefranche-de-Rouergue, 5 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Conférence de Guy MOLENAT.

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . 2 EUR.

Cinéma le vox

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Guy MOLENAT’s lecture Conferencia de Guy MOLENAT Vortrag von Guy MOLENAT Mise à jour le 2023-09-21 par OT Villefranche-Najac Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Cinéma le vox Adresse Cinéma le vox Ville Villefranche-de-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville Cinéma le vox Villefranche-de-Rouergue latitude longitude 44.351;2.0342

Cinéma le vox Villefranche-de-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-de-rouergue/