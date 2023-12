CYCLE RENCONTRES CINÉMA ET SANTÉ Cinéma Le Vox Mayenne, 15 janvier 2024, Mayenne.

Proposées par Atmosphères 53, les 19èmes Rencontres Cinéma et Santé représentent un rendez-vous incontournable en Mayenne autour des problématiques de la santé au cinéma.

Cette nouvelle édition sera riche en films et en thématiques : santé mentale, surdicécité, troubles psychiatriques des ados, sexualité des seniors, soins palliatifs, mobilité des jeunes médecins, dépendance à la drogue et travail des sages-femmes.

LUNDI 15 JANVIER – 20h – Le Vox, Mayenne / SOIRÉE D’OUVERTURE

ÉTAT LIMITE de Nicolas Peduzzi (France, 2023, 1h42) – [Avant-première]

Invité(e)s : Carine Ruszniewski, productrice du film et Dr Michael Sikorav, psychiatre

Hôpital Beaujon, Clichy. Au mépris des impératifs de rendement et du manque de moyens qui rongent l’hôpital public, Jamal Abdel Kader, seul psychiatre de l’établissement, s’efforce de rendre à ses patients l’humanité qu’on leur refuse. Mais comment bien soigner dans une institution malade ?

LUNDI 22 JANVIER – 20h00 – Le Vox, Mayenne

LE CORPS VERMEIL, UNE ANATOMIE DU DÉSIR de Ron Vargas (France, 2023, 1h02)

Invité(e)s : Ron Vargas, réalisateur du film, Hélène Capelle, comédienne / metteuse en scène et Laurence Blanche, cadre Santé aux EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du CHNM (Centre Hospitalier du Nord-Mayenne)

Est-ce qu’il y a un temps pour aimer, pour l’érotisme, pour le plaisir d’un voyage ou d’une caresse ? Ce film essaie d’y répondre à travers des dialogues entre une jeune actrice et des personnes presque centenaires, qui dévoilent l’anatomie la plus intime de nous-mêmes, celle qui est faite de nos désirs les plus profonds.

VENDREDI 26 JANVIER – 20h00 – Le Vox, Mayenne

SAGES-FEMMES de Léa Fehner (France, 2022, 1h38)

Invité(e)s : Léa Fehner, réalisatrice du film (sous réserve) et Florian Gaudin, sage-femme

Louise et Sofia, deux jeunes sages-femmes passionnées, rejoignent leur premier poste dans une maternité publique. Mais à peine débarquées, les deux amies se heurtent aux cadences folles d’un service au bord de l’explosion. Entre euphorie des naissances et angoisse de mal faire, des vocations s’abîment, d’autres se renforcent. Leur amitié saura-t-elle résister à pareille tempête ?

Cinéma Le Vox Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



