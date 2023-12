CINÉ-JEUX-VIDÉOS : MARS EXPRESS Cinéma Le Vox Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne CINÉ-JEUX-VIDÉOS : MARS EXPRESS Cinéma Le Vox Mayenne, 6 janvier 2024, Mayenne. Mayenne Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 16:30:00

fin : 2024-01-06 Journée spéciale MARS EXPRESS organisée par les Agent.es du Vox..

Journée spéciale MARS EXPRESS organisée par les Agent.es du Vox.

En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d’affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De 16h30 à 18h00 : jeux vidéos animés par Pierre Larvor, médiateur en cinéma

A 18h00 : projection événement du film Mars Express EUR.

Cinéma Le Vox Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-07

