P’TIT CINÉ : LE NOËL DE PEPPA PIG Cinéma Le Vox Mayenne, 30 décembre 2023, Mayenne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 16:15:00

fin : 2023-12-30

Du cinéma pour les enfants ! Une programmation variée et originale pour les enfants qui découvrent le cinéma..

« Peppa Pig », l’héroïne préférée des tout-petits arrive dans les salles de cinéma pour fêter Noël ! Eclats de rire et émotion seront au rendez-vous dans une sélection comprenant 5 épisodes 100% inédits en France. Venez vivre la magie de Noël et faire découvrir les joies du cinéma aux enfants avec l’adorable Peppa Pig, son frère George, Maman Pig et Papa Pig.

Les séances seront suivies d’un goûter de Noël !

A partir de 3 ans

Cinéma Le Vox Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



