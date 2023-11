L’HORRIBLE JOURNÉE AU CINÉ Cinéma Le Vox Mayenne, 2 décembre 2023, Mayenne.

Le Cinéma Le Vox et la médiathèque de Mayenne s’associent pour vous faire vivre une journée d’horreur au cinéma.

2023-12-02

Cinéma Le Vox Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Cinéma Le Vox and the Mayenne mediatheque join forces to bring you a day of horror at the movies

Cinéma Le Vox y la mediateca de Mayenne se unen para ofrecerle una jornada de terror en el cine

Das Cinéma Le Vox und die Mediathek von Mayenne haben sich zusammengetan, um Ihnen einen Horrortag im Kino zu bescheren

