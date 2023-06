L’Elixir d’amour – opéra en direct sur grand écran Cinéma Le Vox Mayenne, 15 juin 2023, Mayenne.

Un jeune paysan, Nemorino, est fou amoureux de la belle Adina, jeune fermière joliment dotée qui peut donc espérer choisir elle-même celui qui sera son époux.

Au début de l’histoire, on découvre Adina absorbée par l’histoire de Tristan et Iseut et de leur philtre d’amour. Le pauvre Nemorino n’a pas de chance : Adina le dédaigne et, de plus, elle accorde plus d’intérêt au prétentieux sergent Belcore. En écho à la légende médiévale, Nemorino va avoir l’idée de se procurer un philtre prétendument magique auprès du charlatan Dulcamara…

Dans une mise en scène très visuelle et actuelle, David Lescot donne vie aux personnages de Donizetti sous le signe de la gaieté, de la truculence et du plaisir.

Une pièce maîtresse du belcanto, dirigée par la cheffe d’orchestre Chloé Dufresne.

Opéra en italien, surtitré en français

Durée : 2h35 (entracte compris)

L’Elixir d’amour de Gaetano Donizetti est proposé gratuitement dans une vingtaine de communes des Pays de la Loire avec le soutien de la Région des Pays de la Loire

L’Elixir d’amour © Laurent Guizard