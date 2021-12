Paris Écoles Cinéma Club Paris Cinéma: Le violoniste de Florence Écoles Cinéma Club Paris Catégorie d’évènement: Paris

Écoles Cinéma Club, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:45

Un film muet réalisé par Paul Czinner, Allemagne, 1925/26, 82min, intertitres sous-titrés en français, avec musique d’Uwe Dierksen. Avec Elisabeth Bergner, Conrad Veidt, Nora Gregor, Walter Rilla, Grete Mosheim. Jusqu’à présent, la jeune Renée a bénéficié d’une attention sans faille de la part de son père bien-aimé. Mais après son mariage, les relations domestiques changent. Poussée par la jalousie, la jeune fille se lance dans une compétition acharnée avec sa belle-mère. Lorsque la tentative de réconciliation échoue, le père envoie finalement la turbulente Renée dans un internat suisse. Mais elle s’enfuit, déguisée en garçon de berger, et traverse la frontière vers l’Italie. Au cours de son voyage à travers le pays, un peintre remarque le jeu de violon de Renée. Il accueille le garçon présumé chez lui – et ne tarde pas à trouver en Renée sa muse… Paul Czinner est né en 1890 à Budapest. Il étudie la philosophie et la littérature à Vienne, puis travaille comme journaliste et commence à produire des films en 1919. Quelques années plus tard il s’installe à Berlin où sa carrière atteint son apogée. En 1939, il émigre en Amérique, puis en Angleterre. Il meurt à Londres en 1972. Avec l’aimable soutien de la Fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau. Vivez avec nous cette expérience exceptionnelle !

Entrée 9 €, tarif réduit 7,5 €, 6 €, 5 €.

Les cinéastes juifs dans le cinéma de la République de Weimar – Un cycle à l’occasion la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste Écoles Cinéma Club 23 rue des écoles, Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:45:00 2022-01-27T23:00:00

