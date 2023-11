Ciné rencontre : Invincible été : rencontre avec avec le Docteur Antoine Mesnier Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 1 décembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Un documentaire poignant et lumineux sur la maladie de Charcot réalisé par Stéphanie Pillonca avec Olivier Goy. Imaginez une mauvaise nouvelle. Le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C’est ce qui est arrivé à Olivier Goy un

matin de décembre 2020. En une phrase, le diagnostic tombe : il ne lui reste probablement plus que trois ans à vivre et

aucun traitement. Mais Olivier a décidé d’ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque

seconde. « Invincible été est clairement une ode à la vie et à l’amour. Rien de glauque. De la beauté, des rires, quelques larmes parfois mais surtout une furieuse envie de vivre », confie Stéphanie Pillonca..

A poignant and luminous documentary on Charcot’s disease, directed by Stéphanie Pillonca and starring Olivier Goy. Imagine bad news. The kind of news that calls everything into question. That’s what happened to Olivier Goy one morning

morning in December 2020. In one sentence, the diagnosis was clear: he probably had only three years to live, and no treatment

no treatment. But Olivier has decided to ignore the countdown. He intends to live life to the full and make the most of every

second. « Invincible été is clearly an ode to life and love. Nothing creepy. Beauty, laughter, a few tears at times, but above all a furious desire to live, » confides Stéphanie Pillonca.

Un conmovedor y luminoso documental sobre la enfermedad de Charcot dirigido por Stéphanie Pillonca con Olivier Goy. Imagínese una mala noticia. El tipo de noticia que pone todo en tela de juicio. Eso es lo que le ocurrió a Olivier Goy una

mañana de diciembre de 2020. En una sola frase, le dieron el diagnóstico: probablemente le quedaban sólo tres años de vida y

ningún tratamiento. Pero Olivier ha decidido ignorar la cuenta atrás. Quiere vivir al máximo y aprovechar cada segundo

cada segundo. « Invincible été » es claramente una oda a la vida y al amor. Nada siniestro. Belleza, risas, alguna lágrima a veces, pero sobre todo unas furiosas ganas de vivir », confiesa Stéphanie Pillonca.

Ein ergreifender und leuchtender Dokumentarfilm über die Charcot-Krankheit von Stéphanie Pillonca mit Olivier Goy. Stellen Sie sich eine schlechte Nachricht vor. Die Art von Nachricht, die alles in Frage stellt. Genau das ist Olivier Goy eines Tages passiert

morgen im Dezember 2020. In einem Satz wird die Diagnose gestellt: Er hat wahrscheinlich nur noch drei Jahre zu leben und keine Chance mehr auf eine Heilung

keine Behandlung. Doch Olivier hat beschlossen, diesen Countdown zu ignorieren. Er hat vor, das Leben in vollen Zügen zu genießen und jede einzelne

sekunde zu genießen. « Unbesiegbar im Sommer » ist eindeutig eine Ode an das Leben und die Liebe. Nichts ist gruselig. Schönheit, Lachen, manchmal ein paar Tränen, aber vor allem eine wütende Lust zu leben », verrät Stéphanie Pillonca.

