Les 30 ans de l’association Garazikus du cinéma : soirée de clôture : 2 films surprise Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 10 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Anniversaire : Les 30 ans de l’association Garazikus qui gère le cinéma de Saint Jean Pied de Port : ciné rencontres, projections de films divers, avant premières.

Films sortis en 1993 soumis au vote du public. Les deux films choisis par le public seront révélés lors de la cérémonie d’ouverture samedi 4 novembre à 20h30.

18h, film surprise 1 : «Aladdin» ou «L’étrange Noël de Mr. Jack» ou «Wallace et Gromit : une étrange excursion et un mauvais pantalon»

19h30 collation cidre et jus de pomme.

20h30 film surprise 2 : «Germinal» ou «Jurassic Park» ou «La Reine Margot» ou «La Leçon de piano» ou «Les visiteurs».

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Anniversary: 30 years of the Garazikus association, which runs the Saint Jean Pied de Port cinema: ciné rencontres, various film screenings, previews.

Films released in 1993 put to the public vote. The two films chosen by the public will be revealed at the opening ceremony on Saturday November 4 at 8:30pm.

6pm, surprise film 1: « Aladdin » or « Mr. Jack?s Christmas Carol » or « Wallace and Gromit: A Strange Tour and Bad Trousers »

7:30pm cider and apple juice snack.

8:30pm surprise film 2: « Germinal » or « Jurassic Park » or « La Reine Margot » or « La Leçon de piano » or « Les visiteurs »

Aniversario: 30 aniversario de la asociación Garazikus, que gestiona el cine de Saint Jean Pied de Port: ciné rencontres, proyecciones de varias películas, preestrenos.

Las películas estrenadas en 1993 se someterán al voto del público. Las dos películas elegidas por el público se darán a conocer en la ceremonia de apertura, el sábado 4 de noviembre a las 20.30 h.

18.00 h, película sorpresa 1: « Aladino » o « La Navidad del Sr. Jack » o « Wallace y Gromit: Un extraño viaje y malos pantalones

19.30 h, aperitivo a base de sidra y zumo de manzana.

20.30 h, película sorpresa 2: « Germinal » o « Parque Jurásico » o « La reina Margot » o « La lección de piano » o « Los visitantes »

Jubiläum: 30 Jahre Verein Garazikus, der das Kino in Saint Jean Pied de Port betreibt: Ciné rencontres, Vorführungen verschiedener Filme, Vorpremieren.

Filme, die 1993 veröffentlicht wurden, werden dem Publikum zur Abstimmung vorgelegt. Die beiden vom Publikum gewählten Filme werden bei der Eröffnungsfeier am Samstag, den 4. November um 20.30 Uhr bekannt gegeben.

18 Uhr, Überraschungsfilm 1: « Aladdin » oder « Mr. Jacks seltsame Weihnachten » oder « Wallace und Gromit: Ein seltsamer Ausflug und eine schlechte Hose »

19.30 Uhr Imbiss Apfelwein und Apfelsaft.

20.30 Uhr Überraschungsfilm 2: « Germinal » oder « Jurassic Park » oder « La Reine Margot » oder « La Leçon de piano » oder « Les visiteurs »

