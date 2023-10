Les 30 ans de l’association Garazikus du cinéma : ciné rencontre : « Bande de skateuses (Fipadoc) Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 9 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Les 30 ans de l’association Garazikus qui gère le cinéma de Saint Jean Pied de Port : ciné rencontres, projections de films divers, avant premières.

Rencontre avec la réalisatrice Marion Desquenne. Débat animé par François Lioret responsable de la programmation FIPADOC Nomade.

Autrefois considéré comme un sport réservé aux garçons, le skateboard a vécu sa révolution féminine à partir

de 2017, année de l’arrivée du skate comme nouvelle discipline olympique. Dès lors, la communauté des filles

dans le skate n’a cessé de grossir et s’imposer. Ce film est un film choral qui raconte le destin en

2021 de skateuses, parmi les meilleures françaises. La bande ne cesse de se croiser lors des moments de

skate partagés. À travers l’histoire de chacune, le film permet de découvrir la culture skate, son mode de vie,

ses valeurs durant l’année symbolique des premiers JO de skate de l’histoire..

2023-11-09

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 30th anniversary of the Garazikus association, which runs the Saint Jean Pied de Port cinema: ciné rencontres, various film screenings, previews.

Meeting with director Marion Desquenne. Discussion moderated by François Lioret, in charge of FIPADOC Nomade programming.

Once considered a sport for boys only, skateboarding has undergone its feminine revolution since

2017, when skateboarding became a new Olympic discipline. Since then, the girls?

community has continued to grow and assert itself. This film is a choral tale of the destiny in

2021 of some of France?s finest female skateboarders. The gang keeps bumping into each other during shared

skateboarding. Through each skater?s story, the film explores the skate culture, its way of life,

during the symbolic year of the first ever Olympic skateboarding games.

La asociación Garazikus, que gestiona el cine Saint Jean Pied de Port, celebra su 30 aniversario con una serie de proyecciones y preestrenos de películas.

Encuentro con la directora Marion Desquenne. Debate moderado por François Lioret, responsable del programa Nomade de la FIPADOC.

Antaño considerado un deporte solo para chicos, el skateboarding ha vivido su revolución femenina desde

2017, cuando el skate se convirtió en una nueva disciplina olímpica. Desde entonces, la comunidad de chicas

ha seguido creciendo y reafirmándose. Se trata de una película coral que narra el destino en

2021 de algunas de las mejores patinadoras de Francia. La pandilla no deja de cruzarse mientras comparten

momentos juntas. A través de la historia de cada patinadora, la película explora la cultura del skate y su forma de vida,

y sus valores en el año simbólico de los primeros Juegos Olímpicos del monopatín.

30 Jahre Verein Garazikus, der das Kino in Saint Jean Pied de Port betreibt: Filmtreffen, Vorführungen verschiedener Filme, Vorpremieren.

Treffen mit der Regisseurin Marion Desquenne. Debatte unter der Leitung von François Lioret, der für das Programm FIPADOC Nomade verantwortlich ist.

Früher galt Skateboarding als ein Sport, der nur von Jungen ausgeübt wurde, doch seit 2015 hat es seine weibliche Revolution erlebt

im Jahr 2017, als Skateboarding als neue olympische Disziplin eingeführt wurde. Seitdem hat sich die Mädchengemeinschaft

im Skateboarding stetig gewachsen und hat sich durchgesetzt. Dieser Film ist ein Chorfilm, der das Schicksal von

2021 von Skaterinnen, die zu den besten Frankreichs gehören. Die Gruppe begegnet sich immer wieder bei ihren Skateboarding-Momenten

gemeinsamen Skateboarding. Anhand der Geschichte jeder einzelnen Person gibt der Film einen Einblick in die Skateboard-Kultur, ihren Lebensstil und ihre Lebensweise,

ihre Werte im symbolischen Jahr der ersten Olympischen Skateboardspiele in der Geschichte.

