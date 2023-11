Les 30 ans de l’association Garazikus du cinéma : ciné rencontre : « l’abbé Pierre une vie de combat Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 7 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Anniversaire des 30 ans de l’association Garazikus qui gère le cinéma de Saint Jean Pied de Port : ciné rencontres, projections de films divers, avant premières.

Séance en présence de Germain Sarhy, fondateur et responsable du Village Emmaüs Lescar-Pau et de Xebax Christy co-Président d’ALDA.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



30th anniversary of the Garazikus association, which runs the Saint Jean Pied de Port cinema: ciné rencontres, various film screenings, previews.

Screening in the presence of Germain Sarhy, founder and manager of Village Emmaüs Lescar-Pau, and Xebax Christy, co-President of ALDA

30 aniversario de la asociación Garazikus, que gestiona el cine de Saint Jean Pied de Port: ciné rencontres, proyección de varias películas, preestrenos.

Proyección en presencia de Germain Sarhy, fundador y gestor del pueblo Emmaüs Lescar-Pau, y de Xebax Christy, copresidente de ALDA

30-jähriges Jubiläum des Vereins Garazikus, der das Kino in Saint Jean Pied de Port betreibt: Filmtreffen, verschiedene Filmvorführungen, Vorpremieren.

Filmvorführung in Anwesenheit von Germain Sarhy, Gründer und Leiter des Emmaus-Dorfes Lescar-Pau, und Xebax Christy, Co-Präsident von ALDA

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque