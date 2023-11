Les 30 ans de l’association Garazikus du cinéma : ciné rencontre : « Bizi naizeno, je danserai la vie » Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 6 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Anniversaire des 30 ans de l’association Garazikus qui gère le cinéma de Saint Jean Pied de Port : ciné rencontres, projections de films divers, avant premières.

Séance en présence de la réalisatrice Lucia Barahona et de la productrice Yohanna Dufourg. Documentaire de création sur Philippe Oyhamburu, gracieux centenaire et ambassadeur de la culture basque. Réalisé par sa petite-fille Lucia Barahona qui le filme depuis plus de dix ans, ce portrait musical traverse les époques et revisite le parcours de ce chorégraphe et chef de chœur qui a su impulser un renouveau dans la danse et le chant choral basques. Un film qui aborde avec justesse et tendresse d’autres thématiques, comme la transmission, l’engagement politique et l’amour de la vie..

2023-11-06 fin : 2023-11-06 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



30th anniversary of the Garazikus association, which runs the Saint Jean Pied de Port cinema: ciné rencontres, various film screenings, previews.

Screening in the presence of director Lucia Barahona and producer Yohanna Dufourg. A creative documentary about Philippe Oyhamburu, a gracious centenarian and ambassador of Basque culture. Directed by his granddaughter Lucia Barahona, who has been filming him for more than ten years, this musical portrait crosses time and revisits the career of this choreographer and choirmaster, who was instrumental in revitalizing Basque dance and choral singing. The film also tackles other themes, such as transmission, political commitment and love of life, with accuracy and tenderness.

30 aniversario de la asociación Garazikus, que gestiona el cine de Saint Jean Pied de Port: encuentros cinematográficos, proyecciones de varias películas, preestrenos.

Proyección en presencia de la directora Lucia Barahona y del productor Yohanna Dufourg. Un documental creativo sobre Philippe Oyhamburu, gentil centenario y embajador de la cultura vasca. Dirigido por su nieta Lucia Barahona, que le ha estado filmando durante más de diez años, este retrato musical atraviesa el tiempo y revisa la carrera de este coreógrafo y director de coro, que contribuyó decisivamente a revitalizar la danza y el canto coral vascos. La película aborda otros temas, como la transmisión, el compromiso político y el amor a la vida, con precisión y ternura.

30-jähriges Jubiläum des Vereins Garazikus, der das Kino in Saint Jean Pied de Port betreibt: Ciné rencontres, Vorführungen verschiedener Filme, Vorpremieren.

Sitzung in Anwesenheit der Regisseurin Lucia Barahona und der Produzentin Yohanna Dufourg. Dokumentarfilm über Philippe Oyhamburu, einen anmutigen Hundertjährigen und Botschafter der baskischen Kultur. Dieses musikalische Porträt wurde von seiner Enkelin Lucia Barahona gedreht, die ihn seit mehr als zehn Jahren filmt. Es führt durch die Epochen und lässt den Werdegang dieses Choreografen und Chorleiters Revue passieren, der dem baskischen Tanz und Chorgesang neue Impulse verliehen hat. Ein Film, der mit Genauigkeit und Zärtlichkeit auch andere Themen wie Weitergabe, politisches Engagement und die Liebe zum Leben anspricht.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque