Les 30 ans de l’association Garazikus du cinéma : avant première de « Soudain seuls »et rencontre réalisateur avec Thomas Bidegain Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 4 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Anniversaire des 30 ans de l’association Garazikus qui gère le cinéma de Saint Jean Pied de Port : ciné rencontres, projections de films divers, avant premières.

20h30 cérémonie d’ouverture. Thomas Bidegain invité d’honneur du 30 ème anniversaire de Garazikus et de nombreux-ses invité-e-s.

21h, avant première du film « Soudain seuls » et ciné rencontre avec le réalisateur Thomas Bidegain..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



30th anniversary of the Garazikus association, which runs the Saint Jean Pied de Port cinema: ciné rencontres, various film screenings, previews.

8:30pm opening ceremony. Thomas Bidegain, guest of honor for the 30th anniversary of Garazikus, and many other guests.

9pm, preview of the film « Soudain seuls » and ciné rencontre with director Thomas Bidegain.

30 aniversario de la asociación Garazikus, que gestiona el cine Saint Jean Pied de Port: ciné rencontres, proyecciones de varias películas, preestrenos.

20:30 h Ceremonia de inauguración. Thomas Bidegain, invitado de honor del 30 aniversario de Garazikus, y numerosos invitados.

21.00 h: preestreno de la película « Soudain seuls » y encuentro con el director Thomas Bidegain.

30-jähriges Jubiläum des Vereins Garazikus, der das Kino in Saint Jean Pied de Port betreibt: Filmtreffen, verschiedene Filmvorführungen, Vorpremieren.

20.30 Uhr Eröffnungszeremonie. Thomas Bidegain als Ehrengast des 30-jährigen Jubiläums von Garazikus und zahlreiche Gäste.

21 Uhr: Vorpremiere des Films « Plötzlich allein » und Filmgespräch mit dem Regisseur Thomas Bidegain.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Pays Basque