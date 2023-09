Ciné rencontre : Film Ma ma. En présence du Dr Duplaceau président de Garazi en Rose Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 31 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Film de Julio Medem / 1h51min avec Penélope Cruz, Luis Tosar.

Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre

pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Film by Julio Medem / 1h51min starring Penélope Cruz, Luis Tosar.

Magda is a schoolteacher and mother of a 10-year-old boy. She is struggling to cope with the loss of her job and the departure of her husband. But when she is diagnosed with breast cancer, rather than give up, she decides to live every moment to the full

every moment to the full. She makes the most of her son, her caring doctor and a man she has only just met. Her fight against illness will give rise to a great love story between all these characters.

Película de Julio Medem / 1h51min protagonizada por Penélope Cruz, Luis Tosar.

Magda es maestra de escuela y madre de un niño de 10 años. Está luchando para hacer frente a la pérdida de su trabajo y a la marcha de su marido. Pero cuando le diagnostican un cáncer de mama, en lugar de rendirse, decide vivir cada momento al máximo

cada momento al máximo. Aprovecha al máximo a su hijo, a su atento médico y a un hombre que acaba de conocer. Su lucha contra la enfermedad dará lugar a una gran historia de amor entre todos estos personajes.

Film von Julio Medem / 1h51min mit Penélope Cruz, Luis Tosar.

Magda ist Lehrerin und Mutter eines 10-jährigen Jungen. Es fällt ihr schwer, den Verlust ihres Arbeitsplatzes und den Weggang ihres Mannes zu verkraften. Doch als bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wird, beschließt sie, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern zu leben

jeden Moment in vollen Zügen zu genießen. Sie genießt ihren Sohn, ihren wohlwollenden Arzt und einen Mann, den sie gerade erst kennengelernt hat. Aus ihrem Kampf gegen die Krankheit entwickelt sich eine große Liebesgeschichte zwischen all diesen Personen.

