Ciné rencontre : Au Clémenceau. En présence du réalisateur Xavier Gayan Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 24 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Documentaire 1h26min. Le Clemenceau est un bar tabac PMU fréquenté par une clientèle populaire à Saint Raphaël. Il y a des clients qui ne font que passer et les habitués qui viennent combler leur solitude. Beaucoup ont été blessés par la vie et considèrent ce bar comme un ancrage familial. Discussions entre clients et confidences se succèdent au fil des jours..

2023-10-24

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Documentary 1h26min. Le Clemenceau is a PMU tobacconist’s shop in Saint Raphaël. There are customers who are just passing through, and regulars who come to fill their loneliness. Many have been wounded by life, and see the bar as a family anchor. Conversations between customers and confidences follow one another as the days go by.

Documental 1h26min. Le Clemenceau es un estanco del PMU frecuentado por una clientela obrera de Saint Raphaël. Hay clientes de paso y clientes habituales que acuden para compensar su soledad. Muchos de ellos han sido heridos por la vida y ven en el bar un ancla para su familia. Los clientes hablan entre sí y se hacen confidencias a medida que pasan los días.

Dokumentarfilm 1h26min. Das Clemenceau ist eine Bar, Tabakladen und PMU, die von einer einfachen Kundschaft in Saint Raphaël besucht wird. Es gibt Kunden, die nur vorbeikommen, und Stammgäste, die ihre Einsamkeit ausfüllen. Viele wurden vom Leben verletzt und betrachten die Bar als Familienanker. Gespräche zwischen den Gästen und vertrauliche Gespräche wechseln sich im Laufe des Tages ab.

