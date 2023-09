Ciné rencontre : la voie lactée. Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Documentaire de Jon Fitzerald. 1h33min. Un film créé par des femmes, pour les femmes, et qui parle des femmes.

Informer, communiquer, préparer et soutenir au mieux les familles à l’arrivée d’un enfant et notamment lors de l’allaitement maternel. Le documentaire sera suivi d’un temps d’échange avec des professionnels de la santé et de la petite enfance..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Documentary by Jon Fitzerald. 1h33min. A film by women, for women, about women.

Informing, communicating, preparing and supporting families in the arrival of a child, and in particular during breastfeeding. The documentary will be followed by a discussion with health and early childhood professionals.

Documental de Jon Fitzerald. 1h33min. Una película de mujeres, para mujeres, sobre mujeres.

Informar, comunicar, preparar y apoyar a las familias de la mejor manera posible cuando llega un niño y, en particular, durante la lactancia. El documental irá seguido de un debate con profesionales de la salud y la primera infancia.

Dokumentarfilm von Jon Fitzerald. 1h33min. Ein Film von Frauen für Frauen, der über Frauen spricht.

Es geht um Information, Kommunikation, Vorbereitung und bestmögliche Unterstützung von Familien bei der Ankunft eines Kindes und insbesondere beim Stillen. Im Anschluss an den Dokumentarfilm besteht die Möglichkeit, sich mit Fachleuten aus den Bereichen Gesundheit und Kleinkindbetreuung auszutauschen.

