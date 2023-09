Ciné brioche : bonjour le monde ! Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 15 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Des employés de l’eau de la CAPB viendront discuter avec le jeune public avant la projection -autour d’une brioche – de l’importance de respecter l’environnement à hauteur d’enfant. (Durée de la discussion : entre 15 et 30 minutes).

Animation – Durée : 1h01min. Les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes..

2023-10-15

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



CAPB water employees will be on hand to talk to young audiences before the screening – over a brioche – about the importance of respecting the environment from a child’s point of view. (Length of discussion: between 15 and 30 minutes).

Animation – Duration: 1h01min. Delicate puppets come to life in stop-motion, in superb colorful settings, to tell young and old about the life of the fauna and flora of our countryside and raise awareness of the importance of preserving nature and balancing ecosystems.

Empleados del agua de la CAPB estarán presentes para hablar con el público joven antes de la proyección – a través de un bollo – sobre la importancia de respetar el medio ambiente desde el punto de vista de un niño. (Duración de la charla: entre 15 y 30 minutos).

Animación – Duración: 1h01min. Las delicadas marionetas cobran vida en stop-motion, en magníficos decorados llenos de color, para contar a grandes y pequeños la vida de la fauna y la flora de nuestros campos y sensibilizar sobre la importancia de preservar la naturaleza y el equilibrio de los ecosistemas.

Wasserangestellte der CAPB werden vor der Vorführung -bei einem Brioche- mit dem jungen Publikum darüber diskutieren, wie wichtig es ist, die Umwelt auf Kinderhöhe zu respektieren. (Dauer der Diskussion: zwischen 15 und 30 Minuten).

Animation – Dauer: 1h01min. Die zarten Marionetten werden in Stop-Motion-Technik in wunderschönen, farbenfrohen Kulissen zum Leben erweckt, um Groß und Klein vom Leben der Tier- und Pflanzenwelt auf dem Land zu erzählen und sie für die Erhaltung der Natur und das Gleichgewicht der Ökosysteme zu sensibilisieren.

