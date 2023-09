Ciné rencontre : Si tu es un homme. En présnece du réalisateur Simon Panay Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 7 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Documentaire 1h15min.

Mine d’or de Perkoa, Burkina-Faso. Opio a 13 ans et travaille en surface, gagnant pour seul salaire un sac de cailloux par mois. Son père souhaite qu’il intègre une formation professionnelle, mais il ne peut pas payer les frais de scolarité. Opio doit donc réunir cet argent et demande à son patron une promotion : le droit de descendre dans les galeries souterraines où l’on dit que les hommes peuvent devenir riches..

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Documentary 1h15min.

Perkoa gold mine, Burkina-Faso. Opio is 13 years old and works on the surface, earning only a bag of pebbles a month. His father wants him to take a vocational training course, but he can’t afford the school fees. So Opio has to raise the money, and asks his boss for a promotion: the right to go down into the underground galleries where it is said that men can become rich.

Documental 1h15min.

Mina de oro de Perkoa, Burkina-Faso. Opio tiene 13 años y trabaja en la superficie, ganando sólo una bolsa de piedras al mes. Su padre quiere que siga un curso de formación profesional, pero no puede pagar la matrícula. Así que Opio tiene que reunir el dinero y le pide a su jefe un ascenso: el derecho a bajar a las galerías subterráneas, donde se dice que los hombres pueden hacerse ricos.

Dokumentarfilm 1h15min.

Goldmine von Perkoa, Burkina-Faso. Der 13-jährige Opio arbeitet über Tage und verdient als einzigen Lohn einen Sack Steine pro Monat. Sein Vater möchte, dass er eine Berufsausbildung beginnt, aber er kann das Schulgeld nicht bezahlen. Opio muss das Geld also selbst aufbringen und bittet seinen Chef um eine Beförderung: das Recht, in die unterirdischen Gänge hinabzusteigen, wo die Menschen angeblich reich werden können.

