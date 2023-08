Festival Biarritz Amérique Latine : Vicenta B Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 21 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Festival Biarritz Amérique Latine. Sous la présidence de Serge FOHR Président du festival. Message vidéo de l’actrice cubaine Linnett Hernandez Valdés.

Synopsis : Vicenta Bravo est une « santera » respectée qui lit dans les cartes l’avenir et communique avec les morts. Le jour où son fils décide de quitter Cuba, Vicenta perd son don. Le réalisateur, autour de ce magnifique portrait inédit de femme indépendante, témoigne de la réalité cubaine contemporaine..

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Biarritz Latin America Festival. Chaired by Serge FOHR, Festival President. Video message from Cuban actress Linnett Hernandez Valdés.

Synopsis: Vicenta Bravo is a respected « santera » who reads the cards and communicates with the dead. When her son decides to leave Cuba, Vicenta loses her gift. In this magnificent portrait of an independent woman, the director bears witness to contemporary Cuban reality.

Festival de América Latina de Biarritz. Presidido por Serge FOHR, Presidente del Festival. Mensaje en vídeo de la actriz cubana Linnett Hernandez Valdés.

Sinopsis: Vicenta Bravo es una respetada santera que lee las cartas y se comunica con los muertos. El día en que su hijo decide abandonar Cuba, Vicenta pierde su don. En este magnífico retrato de una mujer independiente, la directora da testimonio de la realidad de la Cuba contemporánea.

Festival Biarritz Lateinamerika. Unter dem Vorsitz von Serge FOHR Präsident des Festivals. Videobotschaft der kubanischen Schauspielerin Linnett Hernandez Valdés.

Inhalt: Vicenta Bravo ist eine angesehene « Santera », die aus den Karten die Zukunft liest und mit den Toten kommuniziert. An dem Tag, an dem ihr Sohn beschließt, Kuba zu verlassen, verliert Vicenta ihre Gabe. Der Regisseur legt mit diesem wunderschönen, unveröffentlichten Porträt einer unabhängigen Frau Zeugnis über die zeitgenössische kubanische Realität ab.

