Ciné séniors cinema le varlin Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord Ciné séniors cinema le varlin Grande-Synthe, 23 octobre 2023, Grande-Synthe. Ciné séniors Lundi 23 octobre, 14h30 cinema le varlin 3.80 € sur place Projection du film « Bernadette »:

Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide de devenir une figure médiatique incontournable. cinema le varlin 59760 grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.26.31.21 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-23T14:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu cinema le varlin Adresse 59760 grande-synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Age min 60 Age max 99 Lieu Ville cinema le varlin Grande-Synthe latitude longitude 51.013481;2.302997

cinema le varlin Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/