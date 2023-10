Portraits Fantômes (avant-première) – Kleber MENDONÇA FILHO Cinéma Le Trianon Sceaux, 15 octobre 2023, Sceaux.

Portraits Fantômes (avant-première) – Kleber MENDONÇA FILHO Dimanche 15 octobre, 17h00 Cinéma Le Trianon

En présence de Kleber Mendonça Filho et de Joachim Lepastier, enseignant et critique de cinéma (Cahier du cinéma, …)

Portraits fantômes est un voyage multidimensionnel dans la ville de Recife, capitale brésilienne de Pernambuco, à travers le temps, le cinéma, le son, l’architecture et l’urbanisme. Cette visite impressionniste qui associe l’archive, la fiction, l’extrait de film, les souvenirs personnels est à la fois une cartographie de la ville et un hommage à la salle de cinéma qui tout au long du XXe siècle a été ce lieu de convivialité, réceptacle des rêves, des espoirs et des émotions. Dans cette déambulation ludique, les individus se confondent avec les personnages, les lieux avec les décors, les paroles avec les dialogues.

Kleber Mendonça Filho est réalisateur, scénariste, producteur, acteur. Né à Recife au Brésil, Kleber Mendonça Filho devient programmateur et critique de cinéma tout en réalisant des courts métrages qui sont primés. Les Bruits de Recife_, son premier long métrage, est dévoilé en avant-première au Festival international du Film de Rotterdam (2012) et représente le Brésil aux Oscars. Le New York Times le classe alors parmi les dix meilleurs films de l’année. Son deuxième long métrage_ Aquarius_, avec Sonia Braga, est en Compétition au 69e Festival de Cannes (2016), avant d’être nommé aux César et aux Independent Spirit Awards. En 2019,_ Bacurau_, qu’il coréalise avec Juliano Dornelles, est en Compétition à Cannes et remporte le Prix du Jury. Kleber Mendonça Filho est également programmateur de films pour l’Instituto Moreira Salles à Rio de Janeiro et São Paulo, ainsi que directeur artistique du Janela Internacional de Cinema do Recife. Il a été membre du jury de la compétition du festival de Cannes en 2021._

Cinéma Le Trianon 3 bis rue Marguerite-Renaudin 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:30:00+02:00

