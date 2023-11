12e Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec Cinéma Le Trianon Romainville, 17 novembre 2023, Romainville.

12e Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 17 – 28 novembre Cinéma Le Trianon de 0 à 4 €

Du 17 au 28 novembre, le cinéma franco-arabe a droit de cité au cinéma Le Trianon (Romainville), QG de cette 12e édition.

Plus d’une trentaine de films sont à l’affiche, à prix mini (4 €), et les séances sont souvent suivies de rencontres.

Ainsi pourra-t-on voir, en avant-première et en présence des cinéastes, I_nchallah un fils_ de Amjad Al Rasheed, film présenté à la Semaine de la critique – Festival de Cannes 2023, qui a reçu le Prix de la Fondation Gan et le Rail d’or, (17/11, 19h30) ; Bye-bye Tibériade de Lina Soualem (18/11, 21h), Indivision de Leila Kilani (25/11, 20h30)…

Les cinéphiles ne manqueront pas la première rétrospective intégrale consacrée à l’œuvre de la cinéaste franco-libanais Jocelyne Saab (1948-2019), qui débutera pendant le festival en présence de nombreux invités, et se poursuivra jusqu’au 10 décembre, dans différents lieux, à Paris et à Saint-Denis.

Côté famille, les plus de 8 ans découvriront des courts métrages de patrimoine, suivis d’un atelier/découverte de l’art de la calligraphie avec l’artiste Abdallah Akar (22/11, 14h30, sur inscription).

D’autres événements autour d’autres arts viendront enrichir la programmation : concerts (Souad Massi le 23/11…), expositions (Behind the Shield, du 18/11 au 16/12…).

Cinéma Le Trianon Place Carnot, 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinematrianon.fr/festivals/festival-du-film-franco-arabe »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-28T14:00:00+01:00 – 2023-11-28T23:59:00+01:00