LE CHANT DES VIVANTS Cinéma le Trianon Mende, 4 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Situé à la lisière du documentaire et du film musical, Le Chant des vivants émeut, porté par sa musique et ses personnages, des réfugiés venus d’Afrique, d’Eruthrée, du Soudan, de Somalie……………….

2023-12-04 fin : 2023-12-04 . EUR.

Cinéma le Trianon

Mende 48000 Lozère Occitanie



Situated on the edge of documentary and musical film, Le Chant des vivants moves, carried by its music and its characters, refugees from Africa, Eruthrea, Sudan, Somalia………………

A caballo entre el documental y la película musical, Le Chant des vivants conmueve a los refugiados de África, Eruthrea, Sudán y Somalia a través de su música y sus personajes………………

An der Grenze zwischen Dokumentar- und Musikfilm angesiedelt, bewegt Le Chant des vivants, getragen von seiner Musik und seinen Figuren, Flüchtlinge aus Afrika, Eritrea, dem Sudan, Somalia………………

