Ciné-débat « La fabrique des pandémies » Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer, 29 septembre 2023, Lion-sur-Mer.

Lion-sur-Mer,Calvados

Ciné débat proposé par Lion environnement. Projection du film » LA FABRIQUE DES PANDÉMIES », suivie d’un échange avec deux praticiens hospitaliers en virologie au CHU de Caen..

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 23:00:00. .

Cinéma Le Trianon Sur la digue

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Ciné débat proposed by Lion environnement. Screening of the film « LA FABRIQUE DES PANDÉMIES », followed by a discussion with two hospital virology practitioners from Caen University Hospital.

Cine-debate organizado por Lion environnement. Proyección de la película « LA FABRIQUE DES PANDÉMIES », seguida de un debate con dos médicos especialistas en virología del Hospital Universitario de Caen.

Ciné débat proposé par Lion environnement. Vorführung des Films « LA FABRIQUE DES PANDÉMIES », gefolgt von einer Diskussion mit zwei Krankenhauspraktikern für Virologie am Universitätskrankenhaus Caen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité