Cinéma – Le Torrent

Saint-Amour

Cinéma – Le Torrent, 10 janvier 2023

2023-01-10 – 2023-01-10 Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’ enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. De Anne Le Ny

Avec José Garcia, André Dussollier,

Capucine Valmary

Thriller – français – 1h42 dernière mise à jour : 2022-12-24 par

