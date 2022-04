Cinéma: “Le temps des secrets”

Cinéma: “Le temps des secrets”, 26 avril 2022, . Cinéma: “Le temps des secrets”

2022-04-26 – 2022-04-26 1h 48min / Famille

De Christophe Barratier

Par Marcel Pagnol, Christophe Barratier

Avec Léo Campion (II), Guillaume De Tonquédec, Mélanie DouteyAdaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d’enfance) de Marcel Pagnol. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville