Cinéma Le successeur Bischwiller, mardi 12 mars 2024.

Cinéma Le successeur Bischwiller Bas-Rhin

Heureux et accompli, Ellias devient le nouveau directeur artistique d’une célèbre maison de Haute Couture française. Quand il apprend que son père, qu’il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d’une crise cardiaque, Ellias se rend au Québec pour régler la succession. Le jeune créateur va découvrir qu’il a hérité de bien pire que du coeur fragile de son père.

Heureux et accompli, Ellias devient le nouveau directeur artistique d’une célèbre maison de Haute Couture française. Quand il apprend que son père, qu’il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d’une crise cardiaque, Ellias se rend au Québec pour régler la succession. Le jeune créateur va découvrir qu’il a hérité de bien pire que du coeur fragile de son père.

Mêlant histoire de famille et thriller, le réalisateur de Jusqu’à la garde revient avec un film auréolé de mystère où l’ombre d’un père inquiète même après sa mort.

Réalisateur Xavier Legrand

Avec Marc-André Grondin, Yves Jacques et Anne-Elisabeth Bossé

Durée 1h52

Genre Drame

https://mac-bischwiller.fr/agenda/le-successeur/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12 21:52:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

L’événement Cinéma Le successeur Bischwiller a été mis à jour le 2024-02-22 par Maison de la Culture de Bischwiller