Séance Cannibale Peluche : LE MARIN QUI ABANDONNA LA MER – Un film de Lewis John CARLINO (Royaume-Uni / 1976 / Drame) Cinéma Le Studio, 15 décembre 2022, Le Havre.

Tarif : 6,50 € ; tr : 5,50 € ; étudiant : 3 € ; adhérents (bien avisés) de Cannibale Peluche : 2 €

