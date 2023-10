Festival « Ciné-Kids » Cinéma Le Stella Moncoutant-sur-Sèvre, 21 octobre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Des séances tous les jours aux cinémas de Moncoutant et Cerizay, avec des avant-premières, des concours de dessins et d’autres surprises. Le goûter sera offert à toutes les séances avant 17 h..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Cinéma Le Stella Rue Jeanne d’Arc

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sessions every day at the cinemas of Moncoutant and Cerizay, with previews, drawing contests and other surprises. Snacks will be offered at all screenings before 5 pm.

Sesiones diarias en los cines de Moncoutant y Cerizay, con preestrenos, concursos de dibujo y otras sorpresas. Se ofrecerá un refrigerio en todas las proyecciones antes de las 17 horas.

Täglich Vorstellungen in den Kinos von Moncoutant und Cerizay, mit Vorpremieren, Zeichenwettbewerben und anderen Überraschungen. Bei allen Vorstellungen vor 17 Uhr wird ein Snack angeboten.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Bocage Bressuirais