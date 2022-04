Cinéma “Le Stade” Saint-Lary-Soulan, 16 avril 2022, Saint-Lary-Soulan.

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

1h 47min / Documentaire

De Éric Hannezo, Matthieu Vollaire

