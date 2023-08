Ciné-concert : Breaking Bad Cinéma Le Sénéchal Guéret, 24 novembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’épisode La Mouche de la série culte Breaking Bad, mis en musique par Yohan Landry (Microfilm) et Benoit Gaucher (Nesseria).

Créée par Vince Gilligan, la série Breaking Bad se concentre sur Walter White, un professeur de chimie sur qualifié et père de famille, qui, ayant appris qu’il est atteint d’un cancer du poumon en phase terminale, sombre dans le crime pour assurer l’avenir financier de sa famille. Pour cela, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine avec l’aide de l’un de ses anciens élèves, Jesse.

Le Sénéchal nous propose une surprenante version ciné-concert de cet incroyable épisode..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:30:00. EUR.

Cinéma Le Sénéchal Rue du Sénéchal

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The episode La Mouche from the cult series Breaking Bad, set to music by Yohan Landry (Microfilm) and Benoit Gaucher (Nesseria).

Created by Vince Gilligan, Breaking Bad centers on Walter White, an overqualified chemistry teacher and family man who, diagnosed with terminal lung cancer, turns to crime to secure his family?s financial future. To do so, he starts manufacturing and selling methamphetamine with the help of one of his former students, Jesse.

Le Sénéchal presents a surprising cine-concert version of this incredible episode.

El episodio The Fly de la serie de culto Breaking Bad, con música de Yohan Landry (Microfilm) y Benoit Gaucher (Nesseria).

Creada por Vince Gilligan, Breaking Bad gira en torno a Walter White, un profesor de química sobrecualificado y padre de familia que, tras serle diagnosticado un cáncer de pulmón terminal, recurre al crimen para asegurar el futuro económico de su familia. Para ello, empieza a fabricar y vender metanfetamina con la ayuda de uno de sus antiguos alumnos, Jesse.

Le Sénéchal presenta una sorprendente versión cine-concierto de este increíble episodio.

Die Episode Die Fliege aus der Kultserie Breaking Bad, vertont von Yohan Landry (Microfilm) und Benoit Gaucher (Nesseria).

Die von Vince Gilligan geschaffene Serie Breaking Bad dreht sich um Walter White, einen qualifizierten Chemielehrer und Familienvater, der, nachdem er erfahren hat, dass er Lungenkrebs im Endstadium hat, in die Kriminalität abrutscht, um die finanzielle Zukunft seiner Familie zu sichern. Zu diesem Zweck beginnt er mit Hilfe eines seiner ehemaligen Schüler, Jesse, mit der Herstellung und dem Verkauf von Methamphetamin.

Der Sénéchal präsentiert uns eine überraschende Konzertfilmversion dieser unglaublichen Episode.

